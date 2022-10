"Plekktrummi" külaline on tuleval nädalal Arne Merilai

ETV2 kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on 10. oktoobril eesti kirjanduse uurija ja kirjanik Arne Merilai.

Oktoobris tähistab Eesti Kirjanike Liit oma sajandat sünnipäeva. Milliseid võimalusi pakuvad eesti kirjandusse kuuluvad tekstid ja raamatud inimelu mõtestamiseks ja avardamiseks?

"Plekktrummi" külaline on eesti kirjanduse uurija ja kirjanik Arne Merilai, saatejuht on Joonas Hellerma. Saade on eetris esmaspäeval, 10. oktoobril kell 21.30 ETV2-s.