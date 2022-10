"Plekktrummi" külaline on tuleval nädalal Jaak Prints

Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal näitleja ja lavastaja Jaak Prints.

Äsja Linnateatris välja tulnud lavastuses "Tiit Pagu" otsib mäslev noorus oma ilmavaadet ja kohta elus. Mis väärib tõelist pühendumist, kui maailm pidevalt muutub ja ükski tõde lõpuni ei kehti?

"Plekktrummi" külaline on lavakunstikooli XXXI lennu juhendaja, näitleja ja lavastaja Jaak Prints, saatejuht on Joonas Hellerma. "Plekktrumm" on eetris esmaspäeval, 17. oktoobril kell 21.30.