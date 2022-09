"Plekktrummi" külaline on tuleval nädalal Liina Olmaru

ETV2 kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on 3. oktoobril näitleja ja inimeseõpetuse õpetaja Liina Olmaru.

Oktoobri alguses tähistatakse õpetajate päeva. Milline maailm võib avaneda õpetaja ja õpilase vahelises suhtes ning kuidas muuta õppimine loominguliseks protsessiks?

"Plekktrummi" külaline on inimeseõpetuse õpetaja ja näitleja Liina Olmaru, saatejuht on Joonas Hellerma. Saade on eetris esmaspäeval, 3 oktoobril kell 21.30 ETV2-s.