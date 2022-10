Festival Luup püüab noored kirjandusele lähemale viia

Tartus algas laste ja noorte kirjandusfestival Luup. Festivali korraldajate sõnul on tähtis lasta noortel lugeda mitmekesist kirjandust, et huvi lugemise vastu püsiks.

Festival algas Aparaaditehases perepäevaga, kus muu hulgas olid kohal bibliodoktorid, kes andsid vanematele nõu, kuidas lapsele sobivat lugemist leida.

"Täna ongi siin just see koht, kus saab bibliodoktori käest nõu küsida ja kindlasti nad kirjutavad mõne hea retsepti välja, kuidas lapsele üks õige ja hea raamat üles leida," ütles Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Festivali koordinaatori Marja Undi sõnul on festivali eesmärk noored kirjandusele lähemale viia.

"Loodaks ka seda, et festivaliga meil õnnestub juhtida tähelepanu sellele, et meil on väga palju põnevat laste ja noorte kirjandust ja et lapsed ja noored saavad tegelikult kirjandusega ja ka kirjasõnaga suhestuda väga erineval moel," selgitas Unt.

Soone sõnul sõltub laste ja noorte suhe kirjandusega suuresti sellest, kui palju nende ümber kirjandust on.

"Kindlasti on meie kodune keskkond number üks, kus laps kirjandusteele suunatakse. Ja kui raamatut võib-olla praegu enam kodudes igapäevaselt ei ole igal pool, siis kindlasti on selles nüüd võtmeroll täita meie raamatukogudel. Raamatukogud on praegu väga suures muutumises ka ja raamatukogud mõistavad väga hästi seda raskust ja rolli, mis neil on täita selleks, et lapsed ja raamatud kokku viia," selgitas Soone.

Ta rääkis, et kirjandus on muutunud palju visuaalsemaks ja lisandunud on näiteks ilma tekstita raamatud ehk vaikivad raamatud. Nii Soone kui ka Unt leiavad aga, et lugeda tuleks nii uut kirjandust kui ka vana klassikat.

"Kui me suudame hoida noore maailma mitmekesisena ja talle anda võimalusi erinevaid asju lugeda, siis ta mõistab ka läbi selle palju paremini klassikat. Ta saab klassika tekstist aru, tal tekib tekstist arusaamise, mõistmise ja teksti sisse minemise oskus, mis on väga tähtis lugemise puhul," rääkis Soone.

Unt sõnas, et huvi festivali vastu on suur. "Meie omaloomingu konkurss, märksõnade alusel luuletuste kirjutamine, mis on toimunud juba mitu aastat, on tänavu teinud tõesti väga suure hüppe osaluse mõttes. Meile laekus ligi 300 tööd üle Eesti, nii et seegi juba näitab, et osalus on olemas ja huvi on suur," rääkis Unt.

Kirjandusfestival kestab 22. oktoobrini.