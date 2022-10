Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia pälvis Anna Regina Kalk

Kuna Anna Regina ise viibis preemia väljakuulutamise ajal Eestist eemal, sai festivalil teda näha videopildis.

Anna Regina Kalk on noor Eesti kitarrist, kes on end muusika- ka kitarrialaselt harinud nii Eestis kui välismaal. Eestis on ta õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis Mart Soo käe all ja lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia Jaak Sooääre juhendamisel.

Viimased neli aastat on Anna Regina õppinud aga Saksamaal Hochschule für Musik Franz Liszt Weimaris Frank Möbuse käe all ning Hochschule der Künste Bernis Ronny Graupe ja Kalle Kalima juhendamisel.

"Olen välismaal õppinud juba viimased neli aastat ning tunnen üha rohkem, kuidas on aeg tulla aktiivselt tagasi Eesti muusikaellu. Lisaks sellele, et siin on palju maailmatasemel muusikuid, kellega koos mängida on mulle oluline panustada just Eesti, oma kodumaa, muusikaellu," märkis ta.

Viie aasta pärast näeb ta ennast aktiivse muusikuna nii kodu- kui välismaal, tegutsedes erinevates projektides ja koosseisudes, salvestades muusikat ning andes kontserte üle maailma.

Tiit Pauluse nimelist preemiat antakse välja igal sügisel ning selle eesmärk on väärtustada väljapaistvaid Eesti noori muusikuid ning innustada neid ennast kitarriõpingute alal täiendama.

Tunnustuse pälvinu sai auhinnaks esinemise 2023. aasta Viljandi kitarrifestivalil, Sinisalu Guitars kitarrihoolduse preemia, kaks esinemist Jazzliidu programmis ja 1000 eurot auhinnaraha Jazzliidult.

Selleaastased taotlused vaatas läbi 7-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Marek Talts, Mart Soo, Raul Sööt, Jaak Sooäär, Andre Maaker, Robert Jürjendal ja Ain Agan.

Varasemalt on Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia pälvinud teiste seas näiteks Virgo Sillamaa, Erki Pärnoja, Merje Kägu, Paul Neitsov, Karl-Madis Pennar, Jaagup Jürgel ja teised. Järgmine võimalus preemiale kandideerida on 2023. aasta sügisel.