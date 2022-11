Galerii. "Hunditunni" kolmanda saate keskmes oli kohtumine

Saates räägiti öisest kohvipeatusest Kairo bensiinijaamas, aja väärtusest maailma eripaigus, kultuuride erinevusest, valeühendustest, käepigistustest, kingitustest ja kirjadest. Saateosalised lugesid Karl Ristikivi loomingut ja arutlesid, kuidas ära tunda tundmatut inimest.

"Mu maakodus jäi üks sünnipäev peaaegu pooleli, sest külalised olid sirakil maas ja vaatasid tähistaevast. Tudengipõlves mindi ju ööst otse loengusse," meenutas president. Teadlasena on magamata öid veedetud ka laboris, ent erilise kogemusena on Karisel mälus öised bussisõidud Londonis.

"Kohtumised erinevate inimetsega on mind väga mõjutanud ja olen selle eest elule väga tänulik." Riigipea leiab, et juhusel on inimese elus väga suur roll, küsimus on selles – mis sa selle juhusega peale hakkad

Marika Vaariku sõnul on öö täis varje ja kohtumisi. "Inimesed jagunevad kaheks, on öökullid ja lõokesed. Mulle öö meeldib. Öö on aeg, kus kõik võimendub. Öös on asju." Ka ebaõnnestumised võimendavad, viivad meid edasi, leiab ta.

"Kui sa kardad ebaõnnetuda, siis sa ei julge katsetada ja seega ei tõsta enda latti," on ta kindel. Elus on väga vähe asju, mille pärast tõeliselt muretseda, kogu aeg muretsedes oled valel teel. Nii võib juhtuda, et me ei tunne päris muret ära", sõnas Vaarik.

Reet Aus tõdes, et kuigi noorena tundus talle magamine puhta aja raiskamisena, siis tänaseks on temast saanud suur magamise austaja: "Mulle tõesti väga meeldib see magama jäämise protsess, see hetk enne uinumist. See on meeletult nauditav."

Ausi jaoks avab öö inimesed ning kohtumistel hommiku ja õhtu vahel räägitakse asjadest, millele tavaliselt tähelepanu ei pöörata. Ka ebaõnnestumisi tuleks rohkem tähele panna ning nendesse teisiti suhtuda, usub ta.

"Ebaõnnestumine ei ole ju tegelikult ebaõnnestumine, enamus asju jääks tegemata, kui sa esimesel ebaõnnetumisel asja katki jätad," sõnas Aus

"Hunditunni" kolmas saade läheb eetrisse reedel, 4. novembril kell 03.30, kui öises raadiostuudios kohtuvad ajakirjanik, arhitekt ja filmitegija.

Paide Teatri ja Klassikaraadio aktsioon "Hunditund" on Klassikaraadio eetris 1.–5. novembrini kell 3.30. Saade ei ole järelkuulatav. Kõik, mida räägitakse, jääb öö ja päeva vahele. Saate toimetajad on Lisete Velt ja Marge-Ly Rookäär.