Tõnis Mägi: selliseid muusikuid nagu Riho Sibul sünnib heal juhul korra sajandis

Tõnis Mägi kinnitas, et see uudis oli suur šokk ning ta kokutab siiamaani. "Üks minu lähedasemaid sõpru on lahkunud, kes oli mulle väga suureks eeskujuks," sõnas ta ja lisas, et viimasel ajal rääkisid nad korra nädalas telefonis ning arutasid erinevatel teemadel. "Olid ka isegi mõned tulevikuplaanid, mida pidime koos tegema."

"Kui Eestis on keegi, keda nimetada sir'iks, siis on see Riho Sibul," kinnitas Mägi ja lisas, et Sibul paistis silma oma härrasmehelikkuse, tagasihoidlikkuse ja peaaegu täiusliku kitarrimänguga. "Tema huumorimeel ja arusaamine maailma asjades olid mulle väga olulised, ta oli mulle paljuski suunanäitaja ning tegelikult ka paljudele teistele, mulle helistas ka Priit Pihlap, kes kinnitas seda sama."

"Tal on väga oluline roll viimase 40 aasta Eesti rockmuusikas ja ka Eesti popmuusikas laiemalt," sõnas ta ja lisas, et see on korvamatu kaotus, kuna selliseid muusikuid sünnib sajandis korra. "Kui sedagi," rõhutas Tõnis Mägi.

Samas rõhutas Mägi, et Riho Sibula jääb. "Erakordseid laule ja instrumentaalpalu on tuhandeid ja need jäävad alatiseks, tema looming on surematu, see on fakt."

Lisaks kitarrikeeltele puudutas Riho Sibul Tõnis Mägi sõnul ka hingekeeli. "Selliseid kitarriste on ülivähe," mainis ta ja lisas, et Sibul oli ka üdini intelligentne inimene, kes tundis isiklikult häid luuletajaid, kelle tekstidele ta on kirjutanud ka haruldasi laule nagu "Aed" või "Videvik". "Ta ei olnud ka kursis mitte ainult muusikaga, vaid ta lugeks ka väga palju filosoofilisi teoseid, tema maailmanägemus ja -taju oli avar."