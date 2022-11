Alar Karis: Riho Sibula jälg eesti levimuusikas on mõõtmatu

President Alar Karis kirjutas sotsiaalmeediasse järelhüüde meie seast lahkunud Riho Sibulale, rõhutades, et lahkunud on suur muusik, kes on olnud eri põlvkondadele rõõmuks ja toeks.

"Meie seast on lahkunud suur muusik, kelle jälg eesti levimuusikas on mõõtmatu ning kelle looming ja isikupärane hääl on saatnud eri põlvkondi, on olnud rõõmuks ja toeks," kirjutas Karis ja tänas Sibulat Eestile ja muusikale elatud elu eest. "Avaldan kaastunnet lähedastele."

President meenutas, et pea paarkümmend aastat tagasi kirjutas Riho Sibul oma isa mälestuseks albumi "Must", mis lõppeb Peeter Volkonski sõnadega, mis kõlavad nüüd juba poja mälestuseks:

"Kui rinna peale risti paned käed,

siis vaimusilmas väga selgelt näed,

et sõbrad, kes on lahkun'd liiga vara,

veel seisavad su kõrval nagu mäed."

Muusik, kitarrist ja helilooja lahkus meie hulgast pühapäeval 64-aastasena.