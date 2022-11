Endla teatri uuslavastuses näeb 50-aastase mehe ümbersündi

50-aastasel mehel on kõige rohkem öelda, aga mitte keegi ei taha teda kuulata. Nii on ka loo peategelasega, kelle nimi on Ratas. Ta teab täpselt, kuidas asjad on ja need pole just kõige paremad, aga ta kolib just eksnaise garaažist uude ilusa vaatega korterisse ja kõik paistab paremuse poole minevat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ago Anderson ütles, et selles rollis tunneb ta ennast ära nii mõneski kohas.

"Inimesed ikkagi näevad oma mätta otsast neid asju, mida me siin natuke lahkame või õigemini näitame," lausus ta. "Muidugi tunnen ennast ära, üsna palju, ja on ka väga palju võõrast. Minu laps käis siin vahepeal proove vaatamas, minu proua käis vaatamas, mõlemad rääkisid erinevaid jutte. Mõjus ka nii lapsele kui ka minu prouale. Toimib siis järelikult."

Andres Noormets pole üheksa aastat Endlas lavastanud. Nüüd kutsus teda siia loominguline juht Ingomar Vihmar.

""Linda Vista" tuli selle järgi, et see on üks kõige ilusama peakirjaga näitemäng, mida ma olen oma elus lugenud," ütles ta.

Pealkiri tähendab hispaania keeles kaunist vaadet. Lavastaja sõnul on tegu kindlasti komöödiaga, kuid selles on palju ka selliseid sügavusi, mida tavaliselt komöödiates ei ole.

"Võiks öelda, et siin on nii dramaatikat, melodraamaatikat kui ka kõige ehtsamat komöödiat. Võib-olla isegi tragöödiat," sõnas Noormets.