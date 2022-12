Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli "Menüü"

Esikolmikusse mahtus ka ka eelmise nädala populaarseim film, animaseiklus "Veider maailm" ("Strange World"), mis kogus 2616 külastust (kokku 7688 külastust) ja koomiksifilm "Must Panter: Wakanda igaveseks" ("Black Panther: Wakanda Forever"), mis kogus 1836 külastust (kokku 28 639 külastust).

Edetabelisse jõudsid veel "Jõulumadin" ("Violent Night"), mis kogus avapäevadega 1616 külastust, "Teddy jõulud" ("Teddybjørnens jul"), mis kogus sama ajaga 1301 külastust, "Mia ja Mina: Centopia Kangelane" ("Mia and Me: The Hero of Centopia"), mis kogus 1067 külastust ning Ruben Östlundi "Kurbuse kolmnurk" ("Triangle of Sadness"), mis kogus 593 külastust (kokku 20 407 külastust).