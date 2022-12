Kinodesse jõuavad BFM-i filmikunsti värskete vilistlaste lühifilmid

Operaator ja BFMi filmikunsti dotsent Elen Lotman sõnas 13. lennu kohta, et iseseisvunud on järjekordne lend 30-aastase traditsiooniga filmikunsti õppekavalt. "Aga ma ei taha öelda "järjekordne", sest see tähistaks justkui järgmisi järjekorra lõppu tulijaid," ütles Lotman. "Tahan hoopis öelda "erakordne", sest iga kord, kui uus lend oma lõpufilmidega endale pileti tundmatusse lunastab, on erakordne."

Lotman lisas, et iga lend laulab oma laulu ja iga lend on täis erakordseid ja enneolematuid filmitegijaid. "Samamoodi astub ka kolmeteistkümnes, see kuraditosin, publiku ette filmidega, millel on korraga nii individuaalne kui ka oma lennu nägu," ütles Lotman ja lisas, et kassetti ei saa ümber jutustada, vaid seda tuleb minna vaatama. "Kui lõpetajate jaoks on see pilet tundmatusse, siis vaataja jaoks on see pilk tulevikku - Eesti filmi tulevikku."

Lennu puhul on tegu värskete BFMi filmikunsti vilistlastega, kes lõpetasid ülikooli 2022. aasta kevadel. "Selja taha on jäetud tormilised neli aastat, mille jooksul toodi kinolinale üle 25 lühimängufilmi ja mitmeid dokumentaalfilme," ütles vilistlane Sven-Sander Paas.

Paljud õpingute ajal valminud filmid on auhindu noppinud filmifestivalidelt üle maailma – nii Euroopa-siseselt kui ka Ameerikas, Aasias ja Austraalias. Esile võib tuua 12. ja 13. lennu ühisel koostööl valminud German Golubi filmi "Mu kallid laibad", mis tõi Eestile ja ka BFMile päris esimese tudengi-Oscari Ameerika Filmiakadeemialt. Teresa Juksaare lühifilm "Kuningas" saavutas aga PÖFF Shortsi rahvusliku võistlusprogrammi peavõidu. HÕFFi Euroopa filmide konkursil pälvis esimest korda kõrgeima tiitli Raoul Kirsima õudusfilm "(Ära) vaata".

"Öölind"

Režissöör-stsenarist Dora Lall, produtsendid Sofia Mihhaljova & Inger Põder, operaator-lavastaja Fidelia Regina Randmäe, kunstnik Paul Henrich Daude, helirežissöör Leonid Bragin, montaažirežissöörid Villem Roosa & Elina Kengsepp.

Simona ja Tomas on koos olnud viis aastat, kuid selle jooksul on mehel olnud mitmeid kõrvalsuhteid. Nende vahel on üüratu kuristik ja mees on väsinud ennast selgitamast. Simona alustab teekonda mõistmaks, mida mees tunneb, vajab, kogeb ja oluliseks peab.

"Soovid kaevu põhjast"

Režissöör Alesja Suzdaltseva, stsenarist Sven-Sander Paas, produtsent Anet Õunpuu, operaator-lavastaja Annika Väljataga, kunstnik Renelle Karnaskind, helirežissöör Siim Skepast, montaažirežissöör Patrick Antonjuk.

Lugu elu hammasrataste vahele jäänud mehest, kes peab talvel enne apteegi sulgemist leidma puuduvad sendid ravimite ostmiseks. Kui kerjamine ei aita, viib meeleheide ta soovikaevu põhja. Uudishimu toob kaevu kohale aga väikese poisi, kelle soove mees raha eest täita püüab.

"Nälg"

Režissöör Katariina Aule, stsenarist Sven-Sander Paas, produtsent Antero Noor, operaator-lavastaja Karl-Robert Kurm, kunstnik Eliisabet Merete Leppoja, helirežissöör Liis Karlson, montaažirežissöör Roland Abel.

Film jutustab viimasest Eesti perest, kes nälja kiuste ei tahtnud omaks võtta kartuli söömist. Pereisa võtab mure enda lahendada ning enne kui poeg Jass arugi saab, on söögilaud jälle lookas. Jäävad ainult küsimused: mis hinnaga ja kui kauaks?

"Lapsemäng"

Režissöör-stsenarist Silver Õun, produtsent Sander Lebreht, operaator-lavastaja Fidelia Regina Randmäe, kunstnik Kätlin Loomets, helirežissöör Kaspar Kosk, montaažirežissöör Villem Roosa.

Isad Robert ja Mart õpetavad oma poegadele puude lõhkumist, et lapseohtu poisikestest ikka tõelised mehed sirguksid. Kui isad aga lapsed üksinda õue jätavad, juhtub õnnetus, mida ükski lapsevanem näha ei taha…

"Sume mälestus"

Režissöör Teresa Juksaar, stsenarist Nora Aleksandra Tsahkna, produtsent Kati Vuks, operaator-lavastaja Tanel Topaasia, kunstnik Paul Henrich Daude, helirežissöör Joonas Taimla, montaažirežissöör Patrick Antonjuk.

Lapsepõlvesõbrad üritavad suvisel kokkutulekul meenutada viisteist aastat tagasi juhtunu üksikasju, kuid nende mälestused on erinevad. Algab sürreaalne rännak üritamaks sündmust meenutada, kuid mitte kõik ei jää sel teekonnal ausaks.

"Rentsli krahvid"

Režissöör Raoul Kirsima, stsenarist Elisabeth Kužovnik, produtsent Merili Laur, operaator-lavastaja Juss Rebane, kunstnik Eliisabet Merete Leppoja, helirežissöör Kreete Kokovkin, montaažirežissöör Roland Abel.

Ühel päeval avastavad prügisorteerijatest ema-poja duo Hilse ja Tang, et käivitunud on üleriigiline sorteerimiskampaania. Liinitöötajaid valdab üüratu ebaõigluse tunne. Nad teevad niigi riigi kõige mustemat tööd ja nüüd tahetakse seegi neilt ära võtta. Käiku võetakse radikaalsed meetmed. Kolme prügikotiga kodanikud olgu nüüd eriti ettevaatlikud, sest Hilse ja Tang on võtnud eesmärgiks sorteerida ära kõik inimesed, kes prügi sorteerivad.