Tartu Ülikooli muuseum nomineeriti Euroopa aasta muuseumi auhinnale

Auhinnale saab kandideerida muuseum, mis on viimase kolme aasta jooksul teinud läbi suurema uuenduskuuri. Aastatel 2018–2021 on Tartu Ülikooli muuseum muutunud külastajasõbralikumaks ning toonud uute väljapanekutega esile nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu toomkiriku olulisuse Eesti ja Euroopa kultuuriruumis.

Sel ajavahemikul avas muuseum Tartu toomkirikus uue püsiekspositsiooni "Minu elu ülikool", sajast teadlasest jutustava portreenäituse "Tartu Ülikooli 100 nägu" ning toomkiriku ajaloole pühendatud sise- ja välinäitused. Uuendati ajutiste näituste saali ja õpilaborit ning Toomemäe parki paigaldati heade mõtete pingid, mis on pühendatud ülikooli teadlastele.

"Loomulikult oleme nominatsiooni üle väga rõõmsad. Me ei ole muuseumihoonet põhjalikult renoveerinud, vaid juurutanud uusi lahendusi järk-järgult, tõestades, et ka väiksema rahastusega saab viia ellu suuri muutusi. Oleme loonud elamusterohke muuseumikogemuse, mille keskmes on hoone atmosfäär – usun, et just unikaalne õhkkond koos põnevate esemete ning kaasaegsete museoloogiliste lahendustega teeb külaskäigu eriliseks ja unustamatuks," rääkis muuseumi direktor Mariann Raisma.

Lisaks näitusetegevusele hindas žürii ka hariduslikku tegevust, teenuste kvaliteeti, kogude tööd, kogukonna kaasamist ning sotsiaalset ja keskkonnaalast kestlikkust.

Tartu Ülikooli muuseum kogub ja hoiab materjale Tartu Ülikooli ajaloo kohta läbi nelja sajandi. Muuseumi kogud peegeldavad euroopaliku ülikoolihariduse arengut Eestis ning kollektsioonide tähtsust teadus- ja õppetegevuses. Muuseumi kogudes on ligi 250 000 museaali.

Euroopa aasta muuseumi tiitlile kandideerivad 33 muuseumi 18 riigist. Aasta muuseum kuulutatakse välja 2023. aasta maikuu alguses Barcelonas toimuval konverentsil.

Euroopa muuseumide aastaauhindu antakse välja 1977. aastast ning see on kõige tuntum rahvusvaheline muuseumide konkurss. Varem on Euroopa aasta muuseumi peaauhinna võitnud Kumu kunstimuuseum (Eesti Kunstimuuseum, 2008). Eripreemiad on saanud kolm Eesti muuseumi: esile on toodud Lennusadam (Eesti Meremuuseum) ja Haapsalu linnus (SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid) ning Kenneth Hudsoni eripreemia on saanud Eesti Rahva Muuseum.