Tartu Linnamuuseumi laienemine lükkus rahapuudusel teadmata ajaks edasi

Tartu kultuuripealinna-aastaks 2024 pidi algselt valmima ka Tartu Linnamuuseumi uuendatud püsinäitus, ent nüüd on linn selle rahapuuduse tõttu teadmata ajaks edasi lükanud. Samas on praeguseks 90 miljoni eurose maksumuseni tõusnud südalinna kultuurikeskus endiselt Tartu peamine huvi.

Tartu Linnamuuseumi püsinäitust külastades on selgelt tajutav, et ekspositsioon on juba üle 20 aasta vana. Tartu linna ajalugu on peidetud vanamoodsal viisil klaasvitriinide taha. Paratamatult mõjutab see ka muuseumi külastatavust.

"Me oleme siin koos Ahhaaga, me oleme koos Tartu Ülikooli muuseumiga, kes on alles hiljuti saanud ka vinged uued ekspositsioonid. Siin mitte väga kaugel meist on Eesti Rahva Muuseum. Nii et Tartu Linnamuuseumi kõige suuremaks külastatavuse tõusu takistuseks ongi püsiekspositsiooni vahetus," ütles linnamuuseumi direktor Risto Lehiste.

Maja remondiks ja püsinäituse vahetamiseks oli järgmiseks aastaks linn planeerinud üle nelja miljoni euro. Kui linnavalitsus teatas, et seda raha siiski ei leidu, lahkus uuendusplaanide kallal töötanud endine muuseumi direktor Sirje Karis ka ametist.

"Nende asjade kavandamine oli jõudnud sellisesse faasi, et kõige paremate graafikute järgi pidi ta valmis saama 2024. aasta keskel. Isegi kui me oleks selle raha leidnud selleks, siis oleks olnud võimalik, et see ei oleks tehniliselt selleks ajaks teostatud," selgitas abilinnapea Priit Humal.

Nüüd on kogu projekt lükatud kaugemasse tulevikku.

"Ma ei tea, kas see on aastaks 2027, 2028 või 2030, aga meie informatsioon praegu on, et nelja aasta strateegias selle maja uuendamise summasid ette nähtud ei ole," rääkis Lehiste.

Mis aastal võiks tõenäoliselt Tartu Linnamuuseum püsiekspositsiooni uuendamiseks raha saada?

"Sellele konkreetset vastust on täna väga raske anda, sest me ei tea, missugused on ehitushinnad ja linnaeelarves võimalused nendel tulevastel perioodidel," sõnas Humal.

Palju konkreetsemalt on linnaeelarves kirjas keskparki kavandatav südalinna kultuurikeskuse ehitus.

"Me soovime, et Tartu südalinna kultuurikeskus oleks aastal 2029 tartlaste kasutada. Need protsessid on etapiviisilised, aga suurem ehitamine on tõenäoliselt aastal 2027-2028," rääkis Humal.

SÜKU 90-miljonilisest maksumusest on linna osalus praeguse plaani järgi 25 protsenti. Humal on ka öelnud, et kuigi eelarve vaadatakse igal aastal uuesti üle, pole kuigi reaalne SÜKU ehitusega samaaegselt uuendada linnamuuseumit.

Need on poliitilised otsused.

"Südalinna kultuurikeskusest võidab terve Tartu linn. Loomulikult meil on üks linna eelarve. Ja teiseks on lõpuks volikogu see, kes otsustab, millises mahus me kuskil miskit teeme," ütles Humal.