Rasmus Kaljujärv: liigume kursil, et 50 aasta pärast on Eestis vaid paar suuremat teatrit

Kaljujärv, kes on aastaid mänginud Von Krahli lavastustes, sõnas aga, et praegusel hetkel ta isegi ei tea kindlalt, kas tal jaanuaris ja veebruaris on võimalik selle trupiga koostööd jätkata. "Raske on näppu peale panna, miks see niiviisi vaikselt on juhtunud, see on üldine ja suurem tendents."

"Viimase 20 aastaga on kultuuriministeeriumi eelarve vähenenud peaaegu kaks korda, kui 2001. aastal oli nende eelarve 3,8 protsenti kogu riigieelavest, siis tänaseks on see vähenenud 2,1 protsendi peale ning see langus on pidev," tõdes ta ja rõhutas, et esmalt hakkab kõik kärisema ikka kõige väiksemate juurest.

"Lõputu optimeerimine, kärpimine ja kokku hoidmine puudutab kõige valusamalt neid väikseid, Von Krahli, Ekspeditsiooni, Von Krahli, ühel hetkel ka VAT-teatrit, Tartu Uut Teatrit," rõhutas Kaljujärv ja lisas, et praegu oleme sellisel kursil, et 50 aasta pärast on Eesti vaid paar suuremat teatrit.

Tema sõnul oli tänavu tegevuse lõpetanud Paide Teater end viimase kolme-nelja aastaga tugevalt Eesti teatripilti kinnitanud kui väga otsinguline ja teotahteline teater. "Nad tegelesid sellega, millega 21. sajandil peakski teater tegelema ehk identiteedi, mälu ja kogukonnaga, nad paistsid silma."

"Viimsis avati sel aastal Artium, mis on imeline maja kolme saaliga, lisaks on seal ruumid huvitegevusele ja lastele, see on imeline, et üks vald saab seda endale lubada ja et ta teeb seda, et ta ehitab endale sellise kultuurikeskuse, mille maksumus oli umbes 15 miljonit," selgitas ta ja lisas, et sinna kõrvale võib võtta Paide, kes ei leia isegi 30 000 eurot, et teater saaks jätkata. "Need käärid on päris suured."