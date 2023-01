David Vseviov: "Kapten Volkonogovi põgenemine" on vägivallavastane film

"Väga raske on soovitada vaadata filmi, mida ise ei suutnud vaadata ning ei suutnud vaadata mitte selle pärast, et film ei olnud hea, vaid ta meenutas midagi sellist, mille kordumist ei tahaks läbi elada," sõnas David Vseviov ja lisas, et filmi avakaadrites üllatas seegi, et "Kapten Volkonogovi põgenemise" valmimist toetas Vene kultuuriministeerium. "Kui rääkida sellest, millist rolli Vene kultuuriministeerium tänapäeva Venemaal mängib, siis võiks olla mitte kultuuriministeerium, vaid kultuurivastane ministeerium."

Samas kinnitas ta, et riiklikule toetusele vaatamata ei ole film tema teada Venemaal kinodesse jõudnud. "See juba ütleb, millega on tegemist," mainis Vseviov ja tõdes, et paljuski meenutab "Kapten Volkonogovi põgenemine" George Orwelli kultusteost "1984".

"Niisugune tunne, et see ei saaks nii olla ja kui lugeda tänasel päeval 1984. aasta kohta käivat utoopiat, siis ju väga paljus on see realiseerunud, selle filmiga on sama lugu."

"See on Leningrad, see on 1938. aasta, ta on utreeritud ja muudetud punasemaks kui tegelikkus oli, aga ta avab selle ajastu – ning ajastu on ju inimesed – olemuse, ning seal on väga palju sellist, mis toob meid kuidagi mõtetes tänasesse päeva," rõhutas Vseviov ja lisas, et kuigi film kirjeldab sündmusi 1938. aastal, siis realiseerub see sageli – nagu kurjus ikka – 2022. aastal.

Seda on tema sõnul aga raske öelda, kas "Kapten Volkonogovi põgenemine" on sõjavastane.

"Lõppude lõpuks on kõik filmid sõjavastased, ka multifilmid on sõjavastased," tõdes Vseviov ja lisas, et pigem on tegu vägivallavastase filmiga. Seejuures nentis ta, et kuigi filmis on ka põnevusfilmi elemente, siis see nn seikluslikkus muutub lõpuks teisejärguliseks. "Seiklusfilmi ja selle filmi erinevus on selles, et kui seiklusfilmis õnnestub põgeneda, siis selles filmis põgeneda ei õnnestu."

"See on see situatsioon, milles väga paljud Vene inimesed tänasel päeval on, et sa ei põgene sealt, sa saad põgeneda üle piiride, aga olles selle sees, on võimatu sellest kõigest põgeneda, kasvõi selles variandis, et sa pead võtma vastu mingisuguse otsuse, kuidas sa sellesse suhtud," kinnitas David Vseviov.