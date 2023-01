Jaan Pehk albumi "Uni" põhjal valminud lühifilmist: see on unenäoline kulgemine

Lühifilmi iseloomustavaks jooneks on see, et pooletunnise linateose jooksul kõlab terve Orelipoisi album "Uni". "Ütleme nii, et filmi heliriba on identne albumi heliribaga," selgitas Jaan Pehk ja lisas, et koos produtsent Martin Kikasega tegid nad seda albumit kolm-neli kuud ja mingil hetkel hakkas tunduma, et see on väikestviisi filmiliku iseloomuga. "Sealt ei läinudki kaua mööda, kui Martin tegi selle ettepaneku, et Tartu Ö Stuudio võiks teha sellest filmi, ja nii see sündis."

Läbivat teemat Pehk värske lühifilmi puhul välja tuua ei oska. "See on ka minule mõistatus, mis see seal täpselt on," tõdes ta ja lisas, et "Uni" on üsna eklektilise iseloomuga plaat, kus on nii üht kui teist. "Nagu pealkiri ütleb, siis see võiks olla pisut unenäoline rännak.

"Otsesest kindlat jõulist narratiivi selles filmis ei ole, pigem on see unenäoline kulgemine ning ma täpselt ei oskagi öelda, mis pidi see kellelegi kohale jõuab, sest kui ma ise vaatan, siis tundub iga kord pisut erinev, oleneb, mis tujuga sa vaatad seda," kinnitas ta.