Björki tütar avaldas oma esimese soololoo

Lugu on pärit Reykjavíki kunstikollektiivi Post-Dreifing kompilatsioonalbumilt "Drullumall 4". Varem on Ísadóra kirjutanud emaga kahasse ka loo "Her Mother's House", mis ilmus eelmisel aastal Björki 10. stuudioalbumil "Fossora", vahendab NME.

Ísadóra on filmitegija ja laulja, kes tegi ema kõrval oma suure ekraani debüüdi Robert Eggersi lavastatud viikingifilmis "The Northman", kus astusid üles ka Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke ja Willem Dafoe.