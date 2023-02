Veljo Tormise kooritsükkel "Unustatud rahvad" jõuab Pariisi Filharmoonia lavale

Kontserdi kavas on kolm osa: "Isuri eeposest", "Vadja pulmalaulud" ja "Ingerimaa õhtud". Kontsertlavastusest võtab osa 80 Prantsuse akadeemia- ja kammerkoori lauljat, kes laulavad nii vadja, isuri kui ka soome-ugri keeles.

Pariisi orkestis koorimeistrina töötav Roose selgitas, et Pariisi tööle asudes teadis ta kohe, et soovib seal ka Eesti koorimuusikat tutvustada. "Tormise "Unustatud rahvaste" esitamine Pariisis oli üks esimesi mõtteid, mille välja pakkusin ning mis ka koheselt sai heakskiidu," rääkis ta.

Roose sõnas, et soome-ugri kultuur ja rahvad alles ootavad Prantsusmaal avastamist ning huvi nende vastu on suur. "Korduvad motiivid nii tekstis kui muusikas mõjuvad meditatiivselt ning pärimuslik sisu ühendab meid aastatuhandetetaguse ajaga. Koorile on see tsükkel klassikalise suurvormide repetruaaride kõrval väga eriline kogemus ning nad on sellest lummatud," kirjeldas ta.

Kontserdile on loonud soome-ugri kultuuri ja traditsioone edastava video- ja valguskujunduse Alyona Movko-Mägi. "Videokujunduse loomisel lähtusin sellest, kuidas soome-ugri rahvused on presenteeritud Eesti visuaalkultuuris. Publik kogeb nii heliliselt kui ka visuaalselt erilist ja omapärast vanade rahvaste maailmavaadet," selgitas ta.

Animatsiooni loomiseks kasutas Movko-Mägi Kaljo Põllu graafika elemente, mis saadavad Isuri eepose tsüklit. Teoste "Vadja pulmalaulud" ja "Ingerimaa õhtud" saateks on Eesti filmiarhiivi materjali baasil loodud visuaalid ning Lennart Meri filmidest valitud kaadrid.

"Soome-ugri mütoloogia, sümboolika ja rahvariiete ulatuslik visuaalne keel on viimasel ajal mind väga inspireerinud ja ei väsi uusi kihte pakkumast. Pariisi Filharmoonia saali huvitav arhitektuur äratas idee kasutada kontserdil videomappingut, mis aitab luua erilise atmosfääri ning aidata publikul sulada Veljo Tormise loomingusse," rääkis ta.

Kontserdi toimumise nädalal on Pariisi Filharmoonia kontserdimajas avatud ka Rein Marani fotonäitus "Hõimude hällimail".

Eesti publikuni jõuab kontsertlavastus järgmise aasta suvel.