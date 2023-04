Ugala teatris esietendub Ringo Ramuli "Head lapsed"

Lavastuse aluseks on 2009. aasta Kreeka film "Koerahammas" ("Kynodontas"), mille stsenaristid on Yorgos Lanthimos ja Efthymis Filippou ning režissöör Yorgos Lanthimos.

Film kandideeris parima võõrkeelse filmi Oscarile ja võitis Cannes´i filmifestivalil programmi "Un Certain Regard" peapreemia. "Koerahamba" ainetel on Ugala lavastuse jaoks loonud teksti dramaturg Roos Lisette Parmas.

"Head lapsed" on retk omanäolises maailmas, milles neli inimest otsivad ja igatsevad head, aga keegi neist ei tea enam kindlalt, mis on hea ja mis mitte. See on retk hämarusest valguse poole, kus ei tea, kas nutta või naerda.

"Heade laste" lavastaja on Ringo Ramul, kunstnik Annika Lindemann, helilooja ja muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois ja valguskujundaja Fredi Karu.

Lavale astuvad Klaudia Tiitsmaa, Tanel Ingi, Jass Kalev Mäe, Kadri Lepp (külalisena) ja Marika Palm.