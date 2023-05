Endla teatri lavale jõuab romantiline draama "Helluse keeles"

Lavastus räägib ema ja tütre suhetest – sellest, et lapsed on elu õied, aga see ei tähenda, et emad oleksid õitsemise lõpetanud.

Lavastaja Kaili Viidas sõnas, et soovis teha midagi sellist, mis läheb südamesse ning on inimlik ja romantiline. "Aga nagu ikka inimestega, ei ole seal kõik ilus lillepidu. Siin on inimestel ikkagi nii häid kui halbu külgi," nentis ta.

"Aga kui natuke professionaalsemalt proovida vastata, siis tegelikult on see üks suur heas mõttes kitši, melanhoolia, camp`i ja klišeede arsenaliga flirt," märkis Viidas.

Lavastuses peaosades astuvad üles Carmen Mikiver ja Fatme Helge Leevald.

Leevald tõdes, et viimasel ajal kipub tal ööuni lühikeseks jääma, sest esietendus on ukse ees ja väike närv on sees. "Aga roll on äge," märkis ta. "Mulle väga meeldib seda mängida ja sellega tööd teha."

Ta lisas, et kuna lavastuse tegevus on jaotunud kümne aasta peale, on see ideaalne võimalus mängida ühe noore inimese elus toimuvad suuremaid muutuseid ja erinevaid etappe.

"Helluse keeles" lavastaja on Kaili Viidas, autor Dan Gordon, kunstnik

Arthur Arula, tõlkija Anne-Ly Sova, valguskunstnik Ivar Piterskihh, muusikaline kujundaja Feliks Kütt ning videokunstnikud Argo Valdmaa ja Antti Aalmaa.

Lavale astuvad Carmen Mikiver, Fatme Helge Leevald, Andrus Vaarik, Priit Loog, Ireen Kennik ja Sten Karpov.