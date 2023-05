Suvel esietendub Saaremaal Kinoteatri lavastus "Kohver"

4. augustil esietendub Saaremaal Kinoteatri lavastus "Kohver", mis on inspiratisooni saanud Sergei Dovlatovi samanimelisest romaanist.

Kalmeti sõnul on lavastuse algimpulsiks Dovlatovi romaan "Kohver", kus kirjanik kirjeldab endale omases humoorikas geniaalsuses olukorda Nõukogude Liidust emigreerumisel, kui üllataval kombel piisas talle senise elu kaasa pakkimiseks ühest kohvrist ja kaheksast esemest.

"Olen seda mõttemängu "enda kohvrist" kaasas kandnud juba päris mitu aastat. Nüüd tõi Sõmera klubi algsele ideele juurde veel mitu ajaloolist ja geograafilist kihti. Näiteks asub ümber Sõmera endine hooldekodu, mille territooriumile on hetkel majutatud Ukraina sõjapõgenikud. Mis oli kodumaalt lahkudes nende kohvrites? Või mis oli peidetud 1944. aastal Saaremaalt merele läinud paadipõgenike kohvritesse? Mis on läbi aastakümnete üldinimlikult jäänud samaks ja mis on muutunud neis kohvrites eri aegadel?" selgitas Kalmet lavastuse idee kujunemist.

"Kohvrite pakkimine põgenemisel näitab nii inimese, ühiskonna kui ka ajastu kohta rohkem kui miski muu. Esemete menüü ja objektide nimekiri on ühtlasi meie identiteet," lisas ta.

Kinoteatri "Kohvri" lavastaja on Henrik Kalmet ja dramaturg Eero Epner ning näitlejatena löövad kaasa Karl-Andreas Kalmet, Riina Maidre, Steffi Pähn ja Priit Loog. Lavastuse helikujundaja on Sander Mölder.

Lavastused toimuvad 4.– 6. ja 10.–15. augustini Saaremaal Sõmera klubis.