Lexsoul Dancemachine tähistab 10. tegutsemisaastat

Lexsoul Dancemachine tuli esimeseks prooviks kokku 2013. aastal Telliskivis. Kollektiivi asutaja Martin Laksbergi sõnul oli eesmärk luua vihane ja kompromissitu funk soul'i teerull ja pärast seda pole ansambel tagasi vaadanud. Lisaks kodupublikule on bänd nüüdseks esinenud ka Saksamaal, Kanadas, Taanis, Leedus, Lätis, Inglismaal, Soomes ja Hispaanias.

Bänd on välja andnud neli heliplaati: "Deus Lex Machina" (2015), "Sunny Holiday in Lexico" (2017), "Lexplosion II" (2020) ja "Lex on the Beach" (2022). Bänd on lisaks kodumaistele kõlanud ka piiritagustes raadiojaamades (sealhulgas korduvalt ka BBC eetris). Kollektiiv pälvis 2021. aastal Eesti Muusikaauhindadel Aasta Ansambli tiitli ning 2022. aastal sai nende lugu "Lazy Breeze" eriauhinna R2 TOP 1, mille saab antud raadiojaama enimmängitud muusikapala.

Paavli kultuurivabrikus toimuval juubelisünnipäeva kontserdil esitab ansambel oma uusi ja vanu lugusid kõikidelt stuudioplaatidelt. Uksed avanevad kell 20.00, enne ja pärast mängivad plaate DJ-d, soojendusesineja astub üles kell 21.00, Lexsoul kell 22.00.