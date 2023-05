An-Marlen: uut albumit inspireeris südamevalu

Seitsmest loost koosnev debüütalbum on tugevalt inspireeritud An-Marleni teekonnast enesearmastuseni. Drum'n'bass'il põhinevad lood kõlavad kohati aga väga tumedalt, peegeldades selle teekonna raskemaid hetki.

"See album on teekond iseendani läbi armastuse, mis polnud mu vastu just kõige parem. Vahel tuleb valida iseennast üle teiste," kommenteeris artist. "See on pisikene armastuslugu iseendale."

"Album tuli väga katkisest kohast," tunnistas laulja, ent lisas, et nüüd tunneb ta end juba palju paremini.

"Mulle meeldib tumeda sound'iga muusika," sõnas An-Marlen. "Ma mõtlesin, et äkki see album oli südamevalu jaoks."

Muusikaga koos ilmus ka albumifilm, kus on igal lool oma kontseptsiooniga video, mis viib vaataja An-Marleni jaoks olulistesse kohtadesse. Albumifilm valmis koostöös Henry Pareloga.

"Kui see album valmis sai, siis sain aru, et mina pakkusin musikaalselt 50 protsenti ja tema lõi täpselt sellise poole sinna, mida see album vajas, mida mina südsmest soovisin," rääkis An-Marlen Parelo tööst.