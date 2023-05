Veiko Tubin: "Kriisis" on nagu ooperiklišeede paroodia

"Sellist kõnet ootad pikisilmi," muigas Nugis, et oli Tubini kutse üle, mängida Eesti algupärases ooperis peaosatäitjat, väga õnnelik. "Uudisteos eesti keeles, eesti autoritelt ... ega me ei tea, mis sellest saab. See on selle asja ilu, valu ja võlu," kommenteeris ta. "Sellest võib tulla tõeline hitt ja võib tulla ka mitte, aga see protsess, osaleda millegi täiesti uue loomises, on väga vinge."

"Ma olen ooperilaulja, kelle nimi on Barrichello ja kes on sattunud oma elus sellisesse faasi, kus ta on juba kõik saavutanud / .../ aga siis ühel hommikul ta ärkab üles ja hääl ei ole enam päris see ja kõik hakkab allamäge minema," kirjeldas Nugis ooperis lahti rulluvat lugu ja oma rolli.

Tubin lisas, et tegemist on koomilise ooperiga. "See on nagu ooperiklišeede paroodia," ütles ta. "Ja kui läheb suremiseks, siis see suremine käib ikka pikalt," tõi ta näite klišeest. "Me teeme natuke nalja selliste teemade üle, kuigi samal ajal on seal väga hea ja tõsine lugu taustaks."

3. juunil korraldab "Kriisis" lavastustrupp Mustpeade majas avatud proovipäeva. "Kes tahab näha, kuidas Tamar Nugis hästi pikalt sureb, siis saab tulla vanalinna päevade raames vaatama," kutsus lavastaja.