Ionesco "Õppetunni" lavastanud Strandberg: hästi palju on olnud katsetamist

Anatoomikumis mängimine on Strandbergi sõnul lavastuse kontekstis väga tähenduslik. "Selle näidendi pealkiri on eesti keeles "Õppetund" ja see õppetund, milliseks see seal kujuneb, on üsna iselaadi. Siis tundus õppehoone, mis on väga stiilne ja teatava atmosfääriga, kuna anatoomikus teadupärast lahati laipu, väga kõnekas ja loob kindlasti lisatähendusi," rääkis ta.

Lavastaja tõdes, et konkreetse Ionesco näidendini jõudis ta päris suure tiiruga, sest esialgu valis ta välja näitlejad, kellega tükk lavale tuua, ning seejärel asuti üheskoos materjali otsima.

"Siis me lugesime mõningaid näidendeid, ma ise vaatasin päris palju näidendeid läbi, aga selline koosseis – kaks naistegelast ja üks meestegelane – seadis üsna selged raamid. Ja siis kuidagi sattusin selle näidendi otsa – ees ootas reis Prantsusmaale ja ma nägin, et sellist asja mängitakse ja et see on pea 70 aastat mängukavas olnud. Siis tekkis selle vastu huvi ja me lugesime seda koos inglise keeles ja see kuidagi paleus meid kohe," meenutas Strandberg.

Lavastaja nentis, et tagantjärele on huvitav mõtestada, et mis neid selle absurdi juures palus. "Ta loob või näitab sellist elu absurdi ja just ka läbi keele – kuidas me mõistame üksteist väga erinevalt ja kuidas me ei suudagi üksteist kunagi mõista," selgitas ta.

"See on selline huvitav nähtus, kuidas läbi keele, läbi filoloogia, mis teadupärast Ionesco sõnul viib halvimani, on võimalik luua katastroofi ja täielikku segadust ning kui raske on meil üksteist mõista. Meil on palju lihtsam üksteist mõista koos tantsides ja lauldes, kui et suheldes ja juttu rääkides."

Samuti näitavad Strandbergi sõnul Ionesco näidendid üpris üksikut maailma, kus inimene proovib ise jumal olla. "See on mingi põnev kombinatsioon, tegelikult ajab see naerma ja samas on kuidagi õudne."

Lavastaja sõnul oli "Õppetunni" prooviperiood väga otsinguline. "Hästi palju on olnud sellist katsetamist ja proovimist," lausus ta ja lisas, et palju nähti vaeva selle nimel, et materjal ellu äratada. "See ei ole selline orgaaniline ja nõuab mingit teatavat teistmoodi tõstetust ja nihestatust," selgitas Strandberg.