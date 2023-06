ERM-i tagasi lükatud Ülo Soosteri poja näitus tuleb Tartu kunstimuuseumisse

Sooster kinnitas ERR-i venekeelsele portaalile, et nende poole pöördus Tartu kunstimuuseumi direktor ja tegi ettepaneku näitus seal korraldada.

"Otsustasime, et oleks hea teha näitus ikkagi Tartus, kus seda algselt plaanisime," ütles Sooster ja lisas, et muuseumi näituseplaan on juba täis ja seetõttu toimub näitus 2026. aastal.

Sergei Bunkov kirjutas sotsiaalmeedias, et nad on saanud näituse korraldamiseks mitu ettepanekut ja otsustasid võtta vastu Tartu kunstimuuseumi kutse, sest suhtuvad sellesse kui professionaalse solidaarsuse sammu, mis on neile kunstnikena väga tähtis.

"Seetõttu loeme vahejuhtumi Eesti Rahva Muuseumiga lahendatuks," lisas Bunkov.

Tartu kunstimuuseumi kommunikatsioonispetsialisti Katrin Lõokese sõnul selguvad täpsed näituse kuupäevad ja muud üksikasjad edasise koostöö käigus.

Soosteri ja Bunkovi näitusele tuleb 22 oforti heebrea tähestikuga, millest iga täht on 3D-animeeritud. Näituse idee on näidata heebrea tähti uudsel moel, ootamatute sümbolite ja assotsiatsioonide kaudu.

Näitus pidi esialgse plaani järgi toimuma ERM-is, kes ise möödunud aastal kunstnikele selleks kutse saatis, kuid ERM-i direktor Kertu Saks teatas neile tänavu juunis, et näitus jääb siiski ära. Ta põhjendas meelemuutust rahvusvahelise olukorraga, mistõttu ei pidanud võimalikuks korraldada näitusi isikutega, kes määratlevad end vene kunstnikena, sõltumata nende kodakondsusest. Saksa sõnul keelab sellise koostöö muuseumile Eesti riik.

Sooster on Eesti modernismiklassiku Ülo Soosteri poeg ja ta kuulub ka Eesti kunstnike liitu. Kuigi kunstnik kasvas üles Moskvas, on ta lapsepõlvest peale olnud Eestiga seotud ja suved veetis ta Hiiumaal vanaisa juures. Nii Sooster kui Bunkov elavad Iisraelis ja olid ERM-i teates hämmeldunud, sest kumbki ei ole end kuskil positsioneerinud vene kunstnikena.

Tekkinud pahameele tõttu saatis ERM kunstnikele uue kirja, kus teatas, et esialgses teates näituse ärajäämiseks toodud põhjendused olid ekslikud ja tegelikult on asi hoopis selles, et muuseum vajab kõiki ressursse oma põhiülesannete täitmiseks ja on sunnitud lisaprogrammi mahtu vähendama.

Osa töid seeriast "Soosteri ja Bunkovi heebrea tähestiku tähed" eksponeeriti 2022. aastal Ukrainas Umanis ja Hersonis vahetult pärast Vene okupatsiooni alt vabanemist.

Soosteri ja Bunkovi loomingut sai 2019. aastal näha Tallinnas Vaal galeriis näitusel "Rajad. Circulum Serpentibus" ning 2015. aastal oli Soosteri näitus "Ajaloo võltsimine" Tallinnas Vabaduse galeriis. Soosteri loomingut on eksponeeritud ka teistes Eesti linnades.