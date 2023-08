Tehnoloogilise kunsti näitus "Metsikud bitid" jõudis sateliitnäitusega Lätti

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tehnoloogilise kunsti lipulaev "Metsikud bitid" jõudis satelliitnäitusega Läti Savvaļa kunstiparki. Kunstnike ettevõtmine kulmineerub järgmise aasta suvel suuremahulise vabaõhunäitusega Lõuna-Eestis Otepää külje all Maajaamas. Tegu on kultuuripealinna ühe signatuurprojektiga.

Savvalas saab näha kolme "Metsikute bittide" näituse jaoks valminud teost kunstnikelt Anna Tamm & Vinzenz Leutenegger, Jeanne Harignordoquy ja Uggis Albinnš.

"Kunstnike kolmiku kõige tehnoloogilisemaks teoseks võib pidada tuulelipu kuju saanud installatsiooni, mis mängib raadiojaamu erinevatest maailma paikadest sõltuvalt tuule kiirusest ja suunast. On, mida kultuuripealinna tiitliaasta eel näha ja kogeda," rääkis näituse eestvedaja Mari-Liis Rebane.

Eesti kunstnik Anna Tamm ja šveitslane Vinzenz Leutenegger on oma uurimusliku lähenemisega teose jaoks külastanud erinevaid pühapaiku ja vaadelnud hiiepuid. Savvalasse jõuab teos, mis on inspiratsiooni leidnud muuhulgas ka kohalikust pühast mäest Piltinkalnsist. Läti kunstniku Uggis Albinnši teose näol on tegu iseäraliku antenniga, mille loomiseks kasutati 3D-prinditud savi.

"Metsikute bittide" näitus Savvalas on avatud 30. augustini.