Neeruti külas avatakse tehnoloogilise kunsti näitus "Metsikud bitid"

Läbides umbes kolmekilomeetrise matkaraja, näeb külastaja kokku 15 teost, mis kõik käsitlevad looduse, tehnoloogia ja inimese vahelisi suhteid. Näiteks sellele, kuidas iga meie tegevus maastikke muudab, paneb mõtlema Taiwani kunstnike loodud 54-meetrine konveierlint metsa ja rohumaa vahel.

"Tänasel päeval, kus me oleme harjunud olema tehnoloogilises keskkonnas ja võib-olla aina rohkem kaotamas kontakti loodusega, on ülioluline just teistmoodi keskkonnas väga keerulisi teemasid just sellises vormis ja sellisel kujul käsitleda," usub "Metsikute bittide" kaaskuraator Mari-Liis Rebane.

Lisaks saab tutvuda Prantsuse kunstniku teosega "Maailmatuulte raadio", mis mängib sõltuvalt parasjagu puhuva tuule kiirusest ja suunast raadiojaamu erinevatest maailma paikadest. Helidega mängivad ka kolm Viini kunstnikku, kelle ülesseatud installatsioonis loovad erinevaid helisid valgustundlikud vooluringid.

"Idee on, et kogu teos oleks tõesti päikesest mõjutatud. See kompositsioon kestab kolm kuud ja sõltub päikeseliigutuste, aga ka varjude muutumisest

ja mööduvate pilvede liikumisest. Need suured kõlarid on paraboolsed helipeeglid, mis tekitavad väga suunatud helikiiri. See on väga huvitav efekt,

sest võite kõndida kiire sisse ja kuulata seda ning see kõlab palju lähemal, kui see tegelikult on," selgitasid kunstnikud Andreas Sißler ja Klemens Kohlweis.

Näitus "Metsikud bitid" on avatud suve lõpuni.