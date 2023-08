Toomas Edur: pean pensionit ootama nagu kõik normaalsed inimesed

Endine balletitantsija Toomas Edur ütles saates "Ringvaade suvel" antud intervjuus, et kuigi pakkumisi on tulnud, siis enam ta balletitantsijana töötada ei sooviks.

Toomas Edur ütles, et töötuna arvel olemise aeg kulges positiivselt ja ta sai palju pakkumisi, kuid õiget tööd ta siiski sealt endale ei leidnud. Edurit kutsuti ka kandideerima positsioonile Inglise Rahvusballetis Londonis, kuid suurlinnaelu teda ei kutsunud. Otsust ta ei kahetse. "See periood on läbi, praegu ma naudin enda elu ka, kuna elasin kohvri otsas, tantsijana reisisin maailmas nii palju, aga nägin ainult teatreid, lennujaamu ja restorane".

Ka vararakult pensionile minemine pole enam variant. "Pean ootama nagu kõik normaalsed inimesed," sõnas Edur. Nüüd on endine balletisolist leidnud aga endale väljakutse, milleks on ürituste korraldamine.

Idee tekkis, kui New Yorki trupp Les Ballets Trockadero de Monte Carlo kirjutas veel Estonias balletijuhina tegutsevale Edurile soovist esineda Eestis. Kuna teater ise etendusi sisse ei toonud ning tol ajal korralduslikku tööd Edur oma põhitöö kõrvalt lubada ei saanud, jättis ta plaani etenduse siia tuua hilisemaks.

Nüüd on Edur aga väljakutse vastu võtnud ning koos oma elukaaslasega, Estonia priimabaleriin Alena Shkatulaga on nad korraldanud kaks kuulsa balletitrupi etendust, täpsemalt 25. augustil Tallinnas ja 26. augustil Jõhvis.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo on Eduri sõnul eriline trupp, kus mehed tantsivad nii mees- kui naisosi. "Neil on väga peen huumor ja väga hea tehnika," sõnas ta ja võrldes lavastust Shakespeare'i aegadega, kus samuti meesnäitlejad mängisid naiste rolle. Esitusele tulevad "Luikede järve" teine vaatus, bravuurne "Paquita", kaasaegne humoorikas tükk "Go for Barocco" ning ka üks üllatusnumber.