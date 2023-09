Pildid: Tallinna linnagaleriis avati Erki Kasemetsa ja Camille Laurelli paarisnäitus

"Erki Kasemetsa ja Camille Laurelli kutsumine koos näitust tegema on üks neist ideedest, mis tagantjärele tundub niivõrd loomulik, et ei oskagi näppu peale panna hetkele, millal see sündis. Kumbagi neist ei saaks käsitleda just kultuuritõkestajana, aga mõlema tegevuses leidub kindlasti annus vastuhakku või keeldumist. Kuidas küll polnud need kaks varem kohtunud?" tõdes kuraator Siim Preiman.

Erki Kasemets on installatsiooni-, maali-, performance'i- ja teatrikunstnik, kelle looming hõlmab muuhulgas prügikunsti, polügoonteatrit, isikliku elu süstemaatilist dokumenteerimist, materjalikultuuri, kineetilist kunsti, keskkonna- ja lavakujundusi.

Camille Laurelli on intermeediakunstnik, kelle looming hõlmab nii videot, fotograafiat, performance'it ja skulptuuri kui ka kureerimist. Ta peab alates 2018. aastast Tallinnas videomängude muuseumi LVLup!.

Näitus "Brikollaaž" jääb avatuks 5. novembrini 2023.