Narva lastekirjanduse residentuuri valiti Veronika Kivisilla ja Greta Alice Liekyte

Tähtajaks saabus 37 taotlust, millest 13 olid loometandemid. Avaldusi tuli nii Eestist kui ka mujalt, näiteks Montenegrost ja Saksamaalt. Konkursi žüriis olid Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor), Anne Pikkov (illustraator, Narva kunstiresidentuuri juhatuse liige), Katrin Reinmaa (kirjastus Päike ja Pilv) ning Johanna Rannula (Narva Kunstiresidentuuri juhataja).

Žürii oli ühel meelel, et häid taotlusi oli palju ning oli, kelle vahel valida. Konkursil osales paljud professionaalseid kirjanikke ja illustraatoreid. Välja valiti kaks stipendiaati – kirjanik Veronika Kivisilla ja illustraator Greta Alice Liekyte, kellest kumbki saab 2000 eurot ning võimaluse veeta kuu aega Narva kunstiresidentuuris.

Greta Alice Liekyte on raamatukogude statistika kohaselt kõige populaarsem lasteraamatute illustraator Leedus. Ta on aktiivne koomiksikunstnik ning teeb palju töötubasid nii väikestele kui suurtele erinevates kohtades üle maailma. Narvas on tal plaanis korraldada töötubasid ja kohtumisi kohalike inimestega, et korjata materjali oma sõnadeta koomiksi- või pildiraamatu jaoks.

Veronika Kivisilla on kahe kirjandusõpiku autor, kes on avaldanud artikleid, arvustusi, luulet, lühiproosat ja muud. Tal on plaanis kirja panna esimese vabariigi ajal Narvas tegutsenud legendaarse loomaarsti Hjalmar Lingi lugu. "Sõbranna eakas vanaema on mulle oma onust Hjalmarist kõiksugust põnevat pajatanud. Tunnen, et sooviksin toonase Narva koos inimeste, loomade, laste ja onu Hjalmari ägeda Fordiga ellu äratada ja selle kõrvale luua loo praeguse Narva inimestest, loomadest, lastest".

Kivisilla ja Liekyta alustavad Narva kunstiresidentuuri selle aasta oktoobrikuus. Liekyte sõnadeta koomiksiraamatu makett ja Kivisilla käsikiri saavad valmis arvatavasti 2024. aasta kevadel.