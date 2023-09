Oktoobris toimub Tallinnas neljas Balti nüüdistsirkuse esitlusfestival

6.–7. oktoobrini toimub Sakala 3 teatrimajas neljas Balti nüüdistsirkuse esitlusfestival EPICIRQ. Baltikumi ainsa sellelaadse festivali rõhk on professionaalsel tsirkusel, kavas on lavastused, lühietteasted, tööprotsessi esitlused ja liftikõned.

Esitlusfestivali fookuses on artistid, kelle on kandidaatide hulgast välja valinud rahvusvaheline etenduskunsti professionaalidest koosnev žürii. Lavastuste teemades on esil koosolu tajumine, toimetulek enda ja teistega, otsing ja keskkonnaimpulsside mõju.

Eesti ainsa nüüdistsirkusefestivali seitsmest lavastusest kuus on tööprotsessi esitlused (work in progress). Ehkki tööprotsessi esitluste sisu üldiselt varieerub, näitavad EPICIRQi artistid enda terviklavastuste hetkeseisu. Pärast iga esitlust on publikul võimalus nähtu osas oma mõtteid jagada vestlusringis, mida suunab Kaisa Ling.

Samuti leiab programmist lavastuste ideede liftikõned, lühiprogrammi ja järelpeo. Festivali lisaprogrammina etendub Theatrumis 5. ja 8. oktoobril Hanna Junti lavastus "Vaatamata kõigele".

Festivalile eelneb ja järgneb tsirkusekehade näitus "Keha(s)tus", mille autor on Luisa Greta Vilo. Näitus toimub Tammsaare pargi Uue Turu platsil 23. septembrist 22. oktoobrini. Näitus väljendab ühtaegu inimkeha lihtsust ja selle võimekust, moodustades sümbiootilisi vorme Peipsi-äärsete maastikega.