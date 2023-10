Tartus oli muusikapäeva puhul plaadilaat

Paarkümmend müüjat olid välja pannud üle 50 jooksva meetri vinüüle. Laat toimus Psühhodisko üheksanda rahvusvahelise konverentsi raames, mida seekord korraldati koostöös Tartu Ülikooli raamatukogu muusikaosakonnaga.

"Sestap me olemegi raamatukogus selle plaadilaadaga, mis, nagu näha, täiesti suurepäraselt sobib siia. Ma ausalt öeldes pelgasin alguses, et on liiga palju lärmi või midagi, aga inimesed leidsid selle üles," rääkis Psühhoteek plaadipoe omanik Ahto Külvet.

"Ega need Liivimaa inimesed ei viitsi Tallinnasse minna, näiteks Riiast või Põlvast või Viljandist on siia palju lähem maa kui Tallinnasse. Eks see on ka põhjus, miks on need müüjad siin. Tartus on küll kolm vinüülplaadi poodi, aga sellist laata olen nüüd ma kord aastas korraldanud ja nagu näha, siis on põhjust," lisas ta.