Kaido Kirikmäe: noor põlvkond on taas vinüüli- ja kassetiusku

Kaido Kirikmäe jaoks pole üllatus, et ta tänasel päeval – mil suurem osa inimesi kuulab muusikat läbi erinevate voogedastusplatvormide – endiselt plaadipoodi suudab pidada. Ta tunnistas, et mõni päev ei astu füüsiliselt tõesti mitte keegi poe uksest sisse, kuid see-eest avardab just internet ka tema võimalusi, näiteks müüb ta nii plaate ja vinüüle ka Prantsusmaale ja Soome. Kuid ta leidis, et ka füüsiliselt poodi kohale tulemises on siiski oma iva sees.

"Kui vaadata noort põlvkonda, siis nišim pool, mis pole sugugi väike, on taas vinüüliusku, kassetiusku ning räägitakse, et noortele tuleb ka CD tagasi." Suur huvi on Kirikmäe sõnul kassettide vastu ka artistidel, kuna neid on odavam välja anda kui vinüüle. "Kui sa oled tänasel päeval bänd, artist – soovid kassetti välja anda, siis su ootejärjekord on kaks kuud, mis tähendab, et nõudlust on" rääkis ta.

Muusikapoes on võimalik Kirikmäe sõnul tutvuda inimeste hingeeluga. "Muusikapood on mõnedele meestele nagu kõrts. Sa juba tead ta elu, mis ta teeb, mis tehnika tal on, mis ta räägib," rääkis ta ja lisas, et leidub inimesi, kes muusikat ainult kassettidelt või vinüülidelt kuulavadki.

Endiselt on Kirikmäe sõnul kasutuses ka lintmakid. "Viljandis eksisteerib selline mitte ametlik heliinimeste klubi, kuhu peamiselt kuuluvad 60+ inimesed, kellel pidavat olema salatoad tehnikat täis rammitud," rääkis Kirikmäe.

Enda sõnul käib tema poes käib pigem alternatiivsema või kunstilisema muusikamaitsega inimene. "Inimene, kes minu poe uksest sisse astub – talle meeldib kindlasti pikemalt muusikast rääkida, see inimene on üldjoontes soovitustele väga avatud," rääkis ta. Ühe peamise plussina näebki Kirikmäe just seda avastuslikkust, mida plaadipoes vinüülid ja kassetid pakuvad.

Kõige paremini müüvad Kirikmäe sõnul pigem alternatiivsema suunitlusega plaadid, näiteks Sven Grünbergi multifilmide muusika ja Velly Joonase seitsmetolline. Välismaistest artistidest müüb hästi näiteks Aphex Twin.