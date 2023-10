Esilinastus Jaan Toomiku eksperimentaalne lühifilm

Film linastus Kumu auditooriumis osana näituse "Maastiku avamine. Jaan Toomik" publikuprogrammist.

Filmi kangelased – või ka antikangelased – on mehed, kelle elud on jõudnud seisu, kus midagi lihtsalt peab juhtuma. Ja juhtub ka. On rituaalset võitlust, karmi kättemaksu, poeetilist kulgemist ja kaemusi. Aimub koroonat ja suurt üksindust. Peaosades on Jaan Toomik, Toomas Saarepera, Tarmo Teder ja Jüri Ojaver.

"Me räägime võib-olla mitte kergetest asjadest, aga ma väidan et me ei räägi sellest väga morbiidsel moel. On olemas väike mängulisus, teatud eneseiroonia. Räägime natukene vanematest valgetest meestest, kes on jõudnud kuhugi maale oma elus, mida polegi enam nii palju alles jäänud. /---/ Tegime suure lustiga ja vaatamata natukene tõsisele sõnumile võiks vaataja lahkuda hea tundega," ütles produtsent Ivo Felt.

Novembri alguses näeb filmi ka PÖFF-i lühifilmide rahvuslikus võistlusprogrammis.