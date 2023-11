Eesti Muusika Nädal seab aukohale Rannapi ja Tobiase loomingu

Sarnaselt eelmistele aastatele leiab ka tänavu kavast ühe aktiivselt tegutseva helilooja – sel aastal on selleks 70. sünnipäeva tähistav Rein Rannap. Samuti on festivalil auväärsel kohal helilooja, kellel täitub sünnist märkimisväärne number – nii on sel korral pühendatud üks autorikontsert Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäevale. Nende kõrval kõlab teinegi klassik, Eduard Oja, ning küll vähem esitatud, ent meie heliloomingu tippu kuuluv Mati Kuulberg. Kava moodustab enam kui saja aasta pikkuse mõttelise kaare, näidates eesti heliloomingu laia spektrit.

Festivalil esineb 38 eesti interpreeti, teiste seas Hans Christian Aavik, Sten Heinoja, Arvo Leibur, Arete Kerge, Johan Randvere, Age Juurikas, Heili Rosin-Leivategija, Indrek Vau, Theodor Sink, Mati Turi, Iris Oja, Aule Urb, Heigo Rosin, keelpillikvartetid M4gnet, FourEst ja Prezioso.

Pianist Sten Heinoja sõnul annab Eesti Muusika Nädal nii publikule kui ka interpreedile suurepärase võimaluse süveneda kindla helilooja maailmapilti: "Eesti muusika on minu repertuaaris alati väga erilisel kohal. Sel aastal on mul suur rõõm tuua kuulajateni Eduard Oja looming, millega ma ei ole siiani kuigi palju kokku puutunud. Olen varem esitanud vaid ühe tšellole ja klaverile kirjutatud teose, kuid seda enam on kogu ettevalmistusprotsess äge. Minu ja Kaija Lukase esituses kuuleb seekord kahte teost, sealjuures mängib Kaija lausa kahel pillil. Lisaks esitan Eduard Oja vast ühe kuulsaima teose klaverile, milleks on "Vaikivad meeleolud"."

Viiuldaja Hans Christian Aavik sõidab spetsiaalselt festivaliks kodumaale: "Esineda Eestis oma kodupublikule on iga kord elamus – ootan väga neid hetki, kui saan jagada kodumaal rõõmu muusikast! Olen väga õnnelik, et olen saanud süveneda detailsemalt Mati Kuulbergi loomingusse ning pühendada aega tema helikeelest arusaamisele. Kuulbergi 4. viiuli soolosonaat on ülimalt virtuoosne ning meisterlikult kirjutatud – olen otsustanud, et see teos jääb minu püsirepertuaari!"

Festivali esimene kontsert "Virmalised" toimub Tartus Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis, ülejäänud kontserdid Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. Traditsiooniliselt kuulutatakse festivali raames välja ka Eesti Interpreetide Liidu aasta interpreedi laureaat.