Keelesäuts. Säutsu täis

Kuulsin ühel kirjandusüritusel, et mõni inimene ei saa enam raamatuid osta, sest kapp on täis. Kuigi mõistsin, mida öeldi, pakkus see mulle siiski nalja: raamatuid ei saa osta, sest kapp on purupurjus. See pani mind mõtlema sõna täis erinevatele kasutusvõimalustele.

Kõigepealt on täis lihtsalt absoluutne omadus – midagi nii palju sisaldav, kui parasjagu kuhugi mahub. Tuntud püsiväljendid on näiteks puupüsti täis ja silmini täis. Samuti saab miski olla täis kui muna, põis või nagu leivamõhk. Ka kõht saab olla täis.

On tähendusi, mille kohta leidub sõnaga täis ainult mõni väljend. Kõiki ma ei hakka siiski ette lugema, aga näiteks tähendusega 'himur, ihar' seostub täkku täis, tähendusega 'valutama' ütlus on nagu tuld täis ja tähendusega 'rahutu, ärevil' väljend nagu elektrit täis. Omakasupüüdliku, kasuahne puhul öeldakse, et ei saa kuskilt täis, ning tähtsa, ülbe, upsaka oleku kohta öeldakse ennast täis olema või puhuma. Kannatuse katkemise kohta, kui piir on juba ületatud, öeldakse, et kannatusekarikas, lõõg või mõõt on täis. Ja vahel on pea nagu putru täis ehk uimane on olla, pea käib ringi.

Pole aga imestada, et tõlgendasin kapi täisolekut purjusolekuna, sest tähenduse 'joobnud, purjus' kohta on väga palju väljendeid. Kasvõi eelmainitud silmini täis, peale mille saab olla ka lälli, tuhkapuru, maani, juua ja lakku täis. Seda sõna kasutatakse purjusoleku kohta ka niisama: väljendis täis olema, justnagu tegusõna jooma seostub sageli just alkoholi joomisega. Ent täis võtta või tõmmata saab ka nina, lonti ja toru ning sageli on peale nina täis ka nahk, nägu või pea.

Lisaks esineb joobnud oleku kohta palju võrdlusi: täis kui kaan, karu, isegi kirves, ka täis kui pintsel, puuk, siga ja seapeet, sitikas, tatikas, tinavile, aga ka täis nagu elajas, kalkun, pump, tünn või templielevant. Ent lõppeks saab olla ka täiskarsklane, kuigi pigem kokku kirjutatult.

Need on vaid mõned näited sellest igati rikkalikku ainest pakkunud sõna kasutusest. Eesti keel ongi üks rikas keel, täis kauneid ja huvitavaid väljendeid, võrdlusi ning liitsõnu!