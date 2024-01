Keelesäuts. Klaasike musklis veini, palun!

Jõululauale internetist sobivat veini tellides märkasin, et veinitutvustuses leidub väga huvitavat keelekasutust. Niisiis selgitan seekordses "Keelesäutsus", milliste värvikate väljenditega on eesti keeles kirjeldatud veini.

Veini lõhna- ja maitseomadustele viidatakse veinitutvustustes kui elusolendile. Lähemal vaatlusel selgub, et veini nõndanimetatud keha ehk täidluse mõõtu veini maitses kirjeldatakse traditsiooniliselt naistele ja meestele omistatud tunnuste kaudu.

Veinid, mis on täidlased ja mitmekülgsete, sageli paksude ja raskete maitsenootidega, on maskuliinsed ehk mehelikud. Neid kirjeldatakse kui jõulisi, aristokraatlikke, karismaatilisi, tugevaid ja võimsaid veine. Näiteks lauses Ainult Nebbiolo marjast valmistatud hinnaline, jõuline ja maskuliinne punavein või Château Trotte Vieille 2011. aasta maskuliinsest aastakäigust on võimas ja tihe.

Leidub koguni kirjeldusi musklis veinidest. Näiteks nagu lauses …kõike seda eesmärgiga anda veinile isikupärasemat jumet ja tugevamaid muskleid või lauses Vino Nobile pungub ja kasvatab muskleid.

Seevastu on kergeid, vähem täidlasi, pehmeid ja delikaatseid veine seostatud naiselikkusega. Selliseid veine iseloomustab elegants, õrnus, kirglikkus, nõtkus, võluvus, aga ka ümarus. Näiteks lauses Õhkõrna roosa varjundiga ja marjaselt veetleva loomuga kuiv vahuvein on ühtaegu šikk ja trendikas, samas naiselik ja habras. Või …veine iseloomustab üldiselt nende nõtkus, naiselik struktuur, mis on sageli siidine.

Nagu inimeste puhulgi, võib ka veinil samal ajal olla nii naiselikke kui ka mehelikke jooni. Näiteks Täidlane päikesepaistest pakatav, kuid samas õrn ja feminiinselt elegantne vanadelt Carignan'i puudelt saadud kaunitar.

Kokkuvõttes, ei iseloomusta naisi ja mehi ainult vastandlikud omadused ja nii on ka veinidega, millel on palju eriilmelisi külgi.

