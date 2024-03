Jo Nesbø kriminaalromaanide kangelane Harry Hole saab Netflixis oma sarja

Sari kannab pealkirja "Harry Hole" ja kui kõik läheb plaanipäraselt, algavad võtted enne suve.

Nesbø selgitas esmaspäeval Stockholmis toimunud Netflixi pressipäeval, et on ise raamatul "Kuraditäht" põhineva sarja stsenarist, sarja režissöör on Øystein Karlsen. Veel pole teada, kes Harry Hole'i mängima hakkab.

2017. esilinastus Nesbø raamatul "Lumememm" põhinev samanimeline film, mis kriitikute poolehoidu ei võitnud. Kirjanik aga uude projekti seetõttu skeptilisemalt ei suhtu, kuigi sarja toodab sama produktsioonifirma.

"See näitab, et nad on Harrysse kõik need aastad uskunud," lausus Nesbø VG-le antud kommentaaris ning lisas, et kuna on ise sarja stsenarist, pole tal ebaõnnestumise korral kedagi peale iseenda süüdistada.

"Kuraditäht" ilmus 2003. aastal ja on Jo Nesbø Harry Hole'i sarja viies raamat.