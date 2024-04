Arvustus. Dzheimzi & Ninja maailma sisse astudes jalad enam paigal püsi

Eesti trummi ja bassi legendid Dzheimz & Ninja on tagasi. Mitte et nad oleks kunagi õieti ära olnud, aga kakskümmend kolm aastat viimasest plaadist on igatahes väga pikk aeg. Sajandivahetuse paiku kodumaise skeene veduritena tuntuks saanud duo kinnistas enda nime kohalike kütteaustajate südametesse trummi ja bassi hiilgeajal, nüüdseks tõepoolest üle kahekümne aasta tagasi, nii uskumatu kui see ka ei näi. "Millennium" jääb truuks oma juurtele, sisaldab tosinat kolme-nelja minuti pikkust stiilipuhast lugu ja pakub kuulajale kolmveerandi tunni jagu pretensioonitut kütet.

Lood salvestati küll juba üle kahe aasta tagasi, aga ootasid nähtavasti veel pisut oma aega, kuni jõudsid eelmise aasta lõpus laiema publikuni – ja ühtlasi Eesti Muusikaauhindadel aasta elektroonikaalbumi nominatsioonini. Sisenemine Dzheimzi & Ninja maailma sujub kuidagi väga muretult: avalugu "Enter" teeb kuulajale viisakalt ukse lahti ja ega sisse astudes jalad enam paigal püsi. Napid, ent täpselt doseeritud sämplid kutsuvad endaga aina edasi ja edasi, tuletavad meelde, et oled heades ja turvalistes kätes, pole põhjust karta ega muretseda.

Tõesti, "Millennium" on kindlasti turvaline album, ehk isegi nostalgiahõnguline – kes sajandivahetuse kandis juba reividel möllasid, leiavad neist lugudest tuttavaid ja küllap südantsoojendavaid viiteid toonastele tõmbekohtadele. Aga "Millennium" pole pelgalt nostalgiatripp, muusika on värske ja ilma-keerutamata-asja-kallale-produktsioon pakub põhjapanevate biitide vahele mõnusaid õhutushetki, mis võiksid kõlada ühtmoodi meelitavalt nii korralikest kõrvaklappidest kui ka klubide helisüsteemidest. Ja kui see drop kukub… no siis ta ikka kukub. Isiklikud lemmikud: "Session" ja "Ritual".