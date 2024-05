Elektriteatris alanud festivalil näeb eelmise sajandi Ida-Euroopa ulmefilme

Iga filmiseansi juures on ka külalisesineja, kes teemat ja filmi vaatajatele avab.

Programmi valitud filmid on kõik loodud ajal, mil ida- ja lääneblokki lahutas raudne eesriie ja mil kaks suurvõimu, USA ja Nõukogude Liit, pidasid kosmosevõidujooksu.

Festivalil linastuvate Ida-Euroopa ulmefilmide ühendavaks teemaks on samuti kosmos ja võõrad planeedid.

"Me võtsime kosmose fookuse, mis on ka omakorda huvitav, sest sotsialismimaad olid ise sellised kolonialiseerijad, aga ka kosmosevallutus on selline omamoodi koloniseerimisprotsess," rääkis Elektriteatri ulmefilmide festivali eestvedaja Oskar Post.

"Ida-Euroopas on väga omanäolised filmid, need erinevad isegi väga palju samal ajal läänes toodetud filmidest. See oligi selline suletud süsteem, kust samal ajal tulid huvitavad ulmetuleviku nägemused välja," lisas Post.

Festival Stalking Eastern Europe kestab Tartu Elektriteatris 12. maini.