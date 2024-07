Pildid: Victoria Olti galeriis avati Agnes Cecile'i akvarellinäitus

Sõnast onirica (itaalia keeles 'unenäoline') lähtudes on iga teos kunstniku reaalsuse ja unenäolise tajumise sulam, kus need kaks maailma ühinevad ja hägustuvad.

Näitusele sisenedes leiab külastaja end atmosfääris, mis liigub magusa melanhoolia ja tumedamate ning rahutute visuaalide vahel.

Agnes Cecile on tuntud oma kihiliste ja kaunite akvarelltööde poolest. Ta loob rikkalikke ja emotsionaalseid portreesid, kasutades lihtsaid kujutisi koos abstraktsete värvide ja detailidega.

Silvia Pelissero, tuntud kunstnikunimega Agnes Cecile, sündis Roomas, Itaalias 1991. aastal. Ta hakkas joonistama juba lapsena ja avaldas oma esimesed akvarellmaalid internetis, allkirjastades need nimega "agnes-cecile".

Lisaks mitmetele isikunäitustele Roomas on Agnes Cecile osalenud erinevatel üritustel, korraldanud töötubasid ja teinud koostööd erinevates maailma paikades, sealhulgas USA-s, Kanadas ja Euroopas. 2018. aastal andis ta välja oma esimese kunstiraamatu, mis on kogumik kümne aasta töödest.

Näitus on avatud 30. juunini.