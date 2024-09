Victoria Olti galeriis avati kunstnik Liisa Addi näitus "Must lammas"

"Musta lamba" seeria on metafoor inimesele, kes on ühiskonna poolt sageli kõrvale jäetud, kuid kellel on sügav sisemine tugevus ja õrnus samaaegselt.

Liisa Addi loomingus ilmneb pidev dialoog tema sisemise lapse ja täiskasvanud mina vahel. "See seeria ongi koostöö minu sisemise lapse ning täiskasvanu mina vahel, kus väike mina näitab teed ja suunab, kuidas leida enesekindlus ja olla jälle avatud oma tunnetele. Täiskasvanud mina aga illustreerib neid traumasid, mida oleme elu jooksul kogenud ja nende mõju meie uuel avastatud eluteel, üks pool tahab avastada, teine pool kaitsta," kommenteeris kunstnik.

Liisa Addi jagab oma isiklikku lugu läbi esindatud maalide, tuues nähtavale kogemused ja emotsioonid, mida on kujundanud tema neuroerilisus.

"Musta lamba" näitus on sügav ja intiimne kunstiline uurimus, mis vaatleb kunstniku teekonda enesemõistmisesse ja aktsepteerimisse pärast autismi ja ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) diagnooside saamist. Näitus peegeldab tema lapsepõlve ja täiskasvanuea vahelisi konflikte, tema võitlust ühiskondlike normidega ja soovi leida oma koht maailmas.

Liisa Addi kunstniku teekond algas lapsepõlves joonistades. 13-aastaselt liikus ta joonistamisest edasi digitaalse illustreerimiseni, hakates seda õige pea tegema ka professionaalselt tellimustöödena. Pärast gümnaasiumi lõpetamist 2012. aastal suundus ta tätoveerimist õppima ning on tänaseks võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu oma unikaalse värvide kasutuse eest.

Viimastel aastatel on Liisa Addi pühendunud eelkõige maalimisele, kuna see võimaldab tal end suuremal ja mõjuvamal moel väljendada. Tema kunstilise stiili keskmes on kaasaegse ja pop-kunsti motiivid, mida ta kombineerib abstraktsete elementidega. Ta on eriti tuntud oma erksate toonide ja vesivärvi-laadsete üleminekute poolest.

Näitus "Must lammas" on kunstniku sotsiaalne kommentaar ja eneseleidmise teekond. Liisa Addi loodab oma loominguga julgustada teisi oma tõelist olemust avastama ja aktsepteerima.

Näitus jääb avatuks 20. oktoobrini.