Liisa Addi: lapsepõlves tekkis mul viha roosa vastu

Tänavu avas kunstnik ja tätoveerija Liisa Addi Victoria Alt galeriis oma esimese isikunäituse "Must lammas". "OP-ile" antud intervjuus ütles Addi, et "Must lammas" on väga isiklik näitus.

Liisa Addi sai kaks aastat tagasi ATH-diagnoosi. "Kui sa selle diagnoosi nii hilises eas, siis sa hakkaksid nagu raamatut uuesti nullist lugema, sa tead, kuidas see lõpeb, aga kogu raamatu sisu on teistsugune," ütles ta ja lisas, et tänavu Victoria Alt galeriis avatud tema esimene isikunäitus "Must lammas" oligi suuresti väga isiklik. "Must lammas on sümbol inimesest, kes ei sobitu siia ühiskonda ning see on see, kellena ma tundsin end terve elu."

"Ma tahtsin selle seeriaga näidata, kui tähtis on seda omaks võtta, et kui sa oledki must lammas, siis see on täiesti okei, sa oled täiesti unikaalne ja see toob äratundmisrõõmu teistes ka," ütles ta ja mainis, et ta plaanib praegu oma järgmist seeriat "Alter ego". "Kui "Musta lamba" seeria oli tumeda lamba ja roosa kontrast, siis nüüd läheb kõik veel palju värvilisemaks."

"Lapsepõlves minu generatsiooni tüdrukutele räägiti, et roosa on nõrk ja kõik tüdrukulikud elemendid on nõrgad ja kehvad, siis mul tekkiski sellel ajal roosa viha, ma tahtsin olla sünge ja tugev nagu poisid," mainis ta.