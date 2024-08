Siiri Siimer: Kratil on iga mängija oluline

Laupäeval algab noortele pühendatud muusikafestival Kratt. Kohtuvad noored muusikud Eestist, Lätist, Soomest ja kaugemaltki, et harrastada koosmängu ja improviseerimist. Sel aastal on festivalil kolm orkestrit, kaks õpituba ja loengusari "Kuidas kogeda klassikat".

Muusikafestival Kratti on nüüdseks korraldatud viis aastat. Korraldaja Siiri Siimeri sõnul polnud festivali algusaegadel Eestis noortele suunatud klassikalise muusika projekte palju, kuid tänaseks on lisandunud mitmeid pillilaagreid ja noorteakadeemiaid. Siimeri sõnul on Kratt oluline, kuna festivalil õpivad tulevased muusikud palju olulisi ja praktilisi oskusi. "Orkestris mängivad noored kolme väga hea dirigendi käe all. Muuhulgas õpitakse seda, millise ettevalmistusega peaks proovi tulema," rääkis Siimer ning lisas, et festivalil on kokku kolme eri vanuseastmega orkestrit.

Korraldaja sõnul ei alga muusika augustis, vaid esimesed ettevalmistused tehakse juba jaanuaris. Seetõttu on väga oluline, et muusikud teeksid ära oma kodutöö. "Jaanuaris saavad dirigendid kätte kavad ning tööle hakkavad grupijuhid, kes panevad partiides paika vajalikud detailid. Siis peavad hakkama õpilased harjutama, et nad oleksid augustis proovi tulles valmis ja teaksid täpselt, kuidas asi käima peaks," rääkis Siimer.

Muusikafestivali korraldamine lastele on märgatavalt erinev professionaalsete muusikutega festivali tegemisest. Siimeri sõnul on tema peamine ülesanne saada kokku orkestrid. "Kolmes orkestris peaks kokku mängima umbes 180 noort, nad peavad registreerima, siis on vaja välja jagada partiid, vaadata, kas nad harjutavad. Kõigi nendega vestlen ka telefonitsi," rääkis Siimer ning rõhutas, et väga oluline on noortega suhelda isiklikult ja osavõtlikult.

Siimer lisas, et iialgi ei saada orkestrit kokku kõikide vajalike pillidega. Suurim probleem on tema sõnul puhkpillide puudus. Samuti toimub sel aastal Krati ajal rahvusvaheline nelja orkestri kohtumine Rostockis, kus muuhulgas osalevad ka Tallinna Muusika- ja Balletikool õpilased. "See kohtumine leiab kahjuks aset täpselt Krati ajal, mis tähendab et ligikaudu 40 inimest ei saa meie festivalile tulla," nentis Siimer ning lisas, et orkestrite kokku ajamine on keeruline ja iga mängija oluline.

Korraldaja hinnangul teevad erialaõpetajad üle Eesti festivali reklaamimisel head tööd. "Kui varem on Kratt olnud osalejate poolest küllaltki pealinnakeskne, siis sel aastal on meil palju rohkem osalejaid üle Eesti," rääkis Siimer. Palju on ka muusikuid, kes käivad festivalil regulaarselt, sest repertuaar on iga aasta uus. "Kõige toredam on see, et hästi palju on lätlasi ja sakslasi," rääkis Siimer festivali rahvusvahelisest haardest.

Muusikafestivalil on eelmisest aasast ka filmiprogramm – noored osavõtjad peavad tegema kokkuvõtte festivalist, filmime proovidest klippe ning tegema intervjuusid. Krati avamisel tantsitakse aga tutvumisõhtul üheskoos kelditantse. "Niivõrd lihtsate tantsudega saavad kõik hakkama. Ja kui oled juba kellegagi koos tantsinud, siis ülejäänud vestlus tuleb ka lihtsamini," rääkis Siimer.

Lisaks tööle ning edukatele kontsertidele on Siimeri hinnangul oluline anda muusikule võimalus üksteist leida ja üheskoos mälestusi luua. "Need noored, kes tulevad festivalile, saavad mõttekaaslasi ja sõpru terveks eluks. See on väga oluline, et noor leiaks omavanused, kel on samad probleemid nagu temal," rõhutas Siimer.

Siimeri sõnul on Kratil palju toetajaid, ilma kelleta festivali teha ei saaks. "Saame mängida praeguses Eesti parimas kontserdisaalis, eelmine aasta lisandus ka Tallinna Muusika- ja Balletikool, kes andis väikeste orkestri jaoks oma saali. Eesti Riiklik Sümfooniaorkester laenutab meile igal aastal kõik löökpillid, Heino Elleri Muusikakool on samuti suur osaline," rääkis Siimer.

Kuigi rahaliselt on festivali korraldaja sõnul väga keeruline teha, hoiab Siimerit tegutsemas kindel eesmärk. "Jõud ja energia tulenevad eesmärgist: kui tunned, et teed õiget asja, ja seda ma tunnen, siis võid olla väsinud või vihane, aga kokkuvõttes tunned ikkagi, et see on eesmärgi pärast," rääkis Siimer. "On suurepärane, et kõik need inimesed teevad seda nii vähese raha eest või isegi ilma," nentis korraldaja. Siimeri sõnul alustas ta firmat festivali algusaegadel koos Aet Bergmanniga. "Tema ja meie reklaamijuht Adrian Rannut on seda projekti ennastsalgavalt toetanud," toonitas Siimer.

Muusikafestival Krati väikese orkestri kontsert toimub 22. augustil kell 16 Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, kell 19 astub Estonia kontserdisaalis üles kammerorkester. 23. augustil esineb Estonia kontserdisaalis sümfooniaorkester.

Dirigendid on Achim Fiedler (Saksamaa), Andres Kaljuste ja Olari Elts.