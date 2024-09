"Kunstiministeerium" on uuel hooajal Klassikaraadio eetris igal laupäeval

Sellest sügisest on "Kunstiministeerium" Klassikaraadio eetris igal nädalal. Kunstielu sündmusi kajastab ja uurib Aleksander Metsamärt. Hooaja avasaates 7. septembril on külas kunstipedagoog Anneli Porri ja fotograaf Marge Monko.

"Kunsti kõige olulisem roll on pakkuda kriitilist mõtlemist, õppija endaga seotud pädevuste arendamist, identiteedi kujundamist. Eelkõige pakkuda seda, et õppija saaks olla see, kes ta on, ja selle raames kõige paremini kujuneda," ütles Porri.

Sel nädalavahetusel toimub Kai kunstikeskuses kunstimess Foto Tallinn. Sel puhul on "Kunstiministeeriumi" külaline fotokunstnik Marge Monko, et vestelda nii fotomessist, messindusest ning sedasorti ettevõtmiste olulisusest kohalikule kunstimaailmale.

Saatejuht on Aleksander Metsamärt. Helioperaator on Helle Paas.

"Kunstiministeerium" on eetris igal laupäeval kell 10.05 ja kordub esmaspäeviti kell 14.05.