Pildid: seitsmes Station Narva kogus 4482 külastust

Möödunud aastal kogus Station Narva 4032 külastust, 2022. aastal 2222 külastust. Sel aastal kasvas seega külastajate hulk võrreldes möödunud aastaga 450 külastaja võrra.

Station Narva asutaja ja juht Helen Sildna rõõmustas, et seitsme aastaga on Narva linn ja inimesed festivali omaks võtnud. "Festivali õnnestumisse panustavad nii kohalikud muusikud, kunstnikud, hotellid, toitlustajad, teenusepakkujad, kaaskorraldajad, vabatahtlikud kui ka külalislahked linnaelanikud. Korralduses lõi kaasa ka noortelabori tiim ning saavutasime ka viimaste aastate piletimüügirekordi. See sisendab usku, et Station Narval on tulevikku," sõnas Sildna.

Station Narva linnafestivali avas Narva linnuse Rondeeli galeriis kohaliku arutelupäeva BAZAR avalik vestlus turvasadamate olulisusest nii globaalsel kui ka kohaliku kogukonna ja üksikisiku tasandil. Meeelolukaiks kujunesid päevased tasuta linnalava kontserdid – Puuluup ja NOËP Narva Muuseumi Läänehoovis ning Alika ja Narva Eesti Gümnaasiumi (NERG) bänd kooli sisehoovis – ning traditsiooniline narvapärane hommikusöök mitteformaalse õppe keskuses VitaTiim.

Festivali muusikaprogrammi võõrustanud Narva Muuseumi juhi Maria Smorževskihh-Smirnova sõnul toob Station Narva piirilinna euroopaliku suurlinna hõngu. "Station Narva on alati midagi enamat kui lihtsalt muusikamaailma särav sündmus ja kuulsusi tutvustav festival, kuigi see on kahtlemata oluline. Station Narva on terve universum – see annab palju positiivseid emotsioone ning suurepärase võimaluse Narva elanikele ja külastajatele ehitada sildu sinna, kus see tundub võimatu. Station Narva toob piirilinna loome-, intellektuaalse ja kultuurilise keskkonna, mida Euroopa linnad elavad," sõnas muuseumijuht.

Ajaloolises Hermanni linnuses ja klubis Ro-Ro astusid teiste seas üles kosmoseroki esindaja Spiritualized, grime'i prioneer Flowdan, Ukraina folktroonikud Go_A ja Singer Vinger, kes esines esimest korda Narvas.