Skulptor Allmägi ja maalikunstnik Piile avasid Tartu Kunstimajas ühisnäituse "Sümbioos"

Tartu Kunstimaja suures saalis avatud näituse uurimisobjektiks on tõstetud kunstimaailma püha kolmainsus – autor, idee, teos.

Kunstnike ühisnäitus tegeleb skulptuuri ja maali siseste mängudega. Nii on näituse esimeses saalis konkreetsemalt näha, kuidas on ühest maalist tõukunud skulptuur ning sealt edasi eraldi nii maali kui ka skulptuuri edasiarendused.

"Skulptuurid lähtuvad Katrin Piile maalidest ehk siis on otseselt mõjutatud. Olen vaadanud tema töö metoodikat ja siis ka maalide visuaali ja üritanud seda mingil viisil skulptuuri keelde tõlgendada," selgitas Allmägi.

Oma töödes teise kunstniku loomingust lähtumine annab Allmägi sõnul küll metoodika ja valemi ette, kuid pakub ka väljakutseid.

"See metoodika või lähenemine ei pruugi üldse minu kui autori selline suund olla, mida see ka ei olnud. Ma arvan, et ma enda jaoks mingid piirid, mis ma muidu vabaloomingus olen endale seadnud, või raamid, milles ma töötan, siin näitusel kindlasti ületasin. Ta näeb visuaalselt kindlalt teistsugune välja kui varasemad tööd," leids Allmägi.

Katrin Piilele tekitas aga põnevusmomendi, kuidas skulptor maalikeelest lähtub. "Mingid asjad, mis maalikunstis toimivad, ei pruugi skulptuuris toimida ja põnev oli näha, kuidas ta siis suudab selle lahendada. Kuna mina tegelengi väga palju just maali siseste probleemidega, et siis skulptuuris seda tehakse palju vähem," sõnas Piile.

"Lisaks sellele on Katrin Piile maalides ikkagi aegajalt hüperrealistlike elemente, mida skulptuuris minu hinnangul on suhteliselt keeruline edasi anda. Tihtipeale see tasapinnaline illusioon toimib tükk maad paremini kui ruumiline ja kui ruumilisel hakkad osade asjadega hüperrealistlikult mängima, siis ta ikkagi ei mängi ennast lõpuni välja," lisas Allmägi.

"Sümbioos" on kunstnike kolmas ühisnäitus, mis jääb kunstimaja suures saalis avatuks 10. novembrini.