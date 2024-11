Johannes Säre avas Tartu Kunstimajas isikunäituse "Trellid ja redelid"

Tartu Kunstimaja suures saalis on avatud Johannes Säre näitus "Trellid ja redelid". Näitus on kunstniku esimene isikunäitus pärast seitsmeaastast loomingulist pausi ning võtab fookusesse kunstniku vahepealse eluperioodi kunstinäituste tehnikuna.

Johannes Säre näituse lähtepunkt on seitsmeaastase loomingulise pausi perioodi jäänud äpardused, äratundmised ja mõtisklused elu, surma ning kunsti üle laiemalt. Olulisel kohal on kunstitehnikutöö, millest lähtub ka näituse pealkiri "Trellid ja redelid".

"Need on kesksed tööriistad mulle ning nendega koos töötades olen ma justkui nende hingeelu hakanud rohkem tähele panema. Seda siis harutan ka lahti näituse kontekstis. Näitusesaalis on väljas minu isiklik trell, millega ma olen kümme aastat koostööd teinud, nii et sõna otseses mõttes on siin trellid nähtavad. Redeleid ei ole, aga redelitest on lood, mis mind on saatnud aastate jooksul," ütles kunstnik Johannes Säre.

Oma loomingus kasutab Säre endiselt musta huumorit, kuid vastupidiselt varasemale on see nüüd suunatud kunstniku enda poole. Pausi ajal on kunstnik enda sõnul oma loomingus rahunenud ning pöörab rohkem rõhku ka tekstile.

"See on vist üks esimesi näituseid, kus mul on sellises mahus teksti ka väljas. Oli väga meeldiv protsess tekstiga koos töötada ja ma loodan, et ka publik avastab sellest midagi uut," ütles Säre.

Näitus on kunstimaja suures saalis avatud 15. detsembrini.