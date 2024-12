Üüve-Lydia Toompere uuslavastusest: kombin igas stseenis pingutuse piiri peal

Üüve-Lydia Toompere muundub laval oma uueks alter egoks Flex, kes hakkab oma keha vormima ja disainima. "See on hästi füüsiline lavastus. Olen selleks pikalt ettevalmistunud, olen raskuseid tõstnud. Ta on inspireeritud kehakultuurist ja kogu see teema nõuab hästi tugevat füüsilist pingutust. Ma kombin igas stseenis mingisuguse pingutuse piiri peal," tutvustas Toompere.

Jõusaal on lavastuses justkui paralleelluniversumi nihestatud laboratoorium, kus saab iseennast muuta vastavalt oma soovile.

"Olen eelkõige eneseirooniline, mul ei ole mingit irooniat kehakultuuri ja trennitegemise vastu, see on see, kuidas ma oma elu elan. Pigem, kui palju inimene peab jaksama pingutada ja kelle jaoks ta seda teeb, kas iseenda, ja kui palju on siis piisav ja mis on ideaalne," selgitas etendaja.

Üüve-Lydia Toompere on Eestis ja Berliinis tegutsev vabakutseline kunstnik, kes nii selles, kui ka oma varasemates lavastustes vaatleb sotsiaalseid käitumismustreid.

"Me oleme harjunud ühiskonnana sellega, et meil on märkimisväärselt suur kontroll selle üle, missugusena meie paistame ja missugusena see maailm oleks. Me oleme harjunud disainima oma elu sotsiaalmeedias ja igapäevases meedias. Se on on võib-olla kontrolli küsimus. Ma arvan, et Flex on sellest paratamatusest, et mõnikord kõike ei saa alati kontrollida," sõnas lavastuse dramaturg Siim Tõniste.

Tõniste sõnul kõigub tüki meeleolu komöödia ja traagika vahel. "See on kindlasti kurb, sest seal on üksindust, aga samas vahepeal on see täitsa komöödia, sest üks inimene võitleb asjadega, millest ei saa kindlasti üle olla ja see on kindlasti koomiline," sõnas ta.

"Flex" esietendub Sõltumatu Tantsu laval sel neljapäeval. Seejärel näeb seda veel kahel järgmisel päeval ning siis uuesti kahel korral jaanuaris.